„La Repubblica”: Kard. Parolin przygotowuje podróż papieża do Moskwy

Watykanista rzymskiego dziennika „La Repubblica” Paolo Rodari twierdzi w dzisiejszym wydaniu, że „na wierzchołku pliku najważniejszych teczek w Sekretariacie stanu znajduje się teczka dotycząca podróży papieża do Moskwy”.

Nad jej realizacją ma pracować - wedle domniemań La Repubblica - kard. Pietro Parolin. Rodari przedstawia go jako ucznia „ojca Ostoplitik” jakim był kard. Agostino Casaroli. Po czym w innym miejscu swego artykułu mów wręcz o „Ostpolitik Parolina”. Jej najnowszym elementem jest wystawa dokumentów watykańskich archiwów, ilustrujących stosunki Stolicy Apostolskiej z dynastą Romanowów, czyli w latach 1613-1917.

Kardynałowi sekretarzowi stanu przypisana została decydująca rola w doprowadzeniu do udziału w modlitwie o pokój na Bliskim Wschodzie w Ogrodach Watykańskich w czerwcu 2014 r. Szymona Peresa i Mahmuda Abbasa, jak i do pojednania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kubą w końcu tego samego roku. Logiczną tego konsekwencją, zdaniem włoskiego watykanisty był fakt, że do historycznego spotkania pomiędzy papieżem Franciszkiem i patriarchą moskiewskim Cyrylem doszło w Hawanie w lutym ubiegłego roku.

Rodari obszernie cytuje ambasadora Rosji przy Watykanie Aleksandra Awdiejewa, który w wywiadzie dla agencji „RIA Nowosti” oświadczył między innymi: „Weźcie jakikolwiek wielki problem wagi światowej i od razu zobaczycie bliskość stanowisk Watykanu i Rosji”.