Po słowackiej stronie zginął 25-letni Polak

W wtorek w Tatrach panują bardzo trudne warunki turystyczne, mimo to wielu świętujących na Podhalu, wybrało się w góry. Ratownicy TOPR byli co chwila wzywani do poszkodowanych. W słowackiej części gór 25-latek nie przeżył upadku w rejonie Doliny Małej Zimnej Wody.