W styczniu odbędą się pierwsze wydarzenia związane z obchodami stulecia niepodległości

Świętowaniu rocznicy będą towarzyszyć m. in. specjalna iluminacja Pałacu Prezydenckiego i Belwederu, wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Puchar Prezydenta RP dla sportowców.

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski zaznaczył w rozmowie z PAP, że prezydent Andrzej Duda swoją wizję obchodów stulecia niepodległości przedstawił podczas Zgromadzenia Narodowego 5 grudnia zwołanego w 150. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego.

"Prezydent mówił, że obchody 100-lecia odzyskania niepodległość są dla nas lekcją historii. Będziemy wspominać ojców niepodległości, te wielkie postacie, które wiele dzieliło, ale które łączyła niepodległość - Piłsudskiego, Dymowskiego, Witosa, Daszyńskiego, Paderewskiego i Korfantego" - powiedział Kolarski.

Jak mówił, obchody będą całorocznym cyklem wydarzeń, który swoją oficjalną kulminację będzie miał 11 listopada. Kolarski zaznaczył, że w 2018 r. specjalny charakter będą miały obchody ważnych świąt państwowych - Konstytucji 3 maja, Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia i oczywiście Święta Niepodległości.

Zaznaczył, że czerwcowy szczyt tzw. dziewiątki bukaresztańskiej także będzie miał szczególny wymiar. "Zamiarem prezydenta jest również uczynienie z tego spotkania okazji do świętowania z przywódcami państw naszego regionu polskiej niepodległości" - mówił Kolarski.

"Prezydencka wizja obchodów to także zachęcenie Polaków do tego, żeby w swoich lokalnych społecznościach, w swoich instytucjach, w swoich małych ojczyznach, zaangażowali się w obchody, zobaczyli, że ta wielka historia tworzyła się na lokalnym poziomie" - powiedział Kolarski. Jak dodał, prezydent będzie uczestniczył w wielu takich lokalnych wydarzeniach rocznicowych.

Kolarski zaznaczył, że trwająca już od wielu tygodni debata konstytucyjna, a także referendum konsultacyjne w sprawie nowej ustawy zasadniczej, które ma się odbyć w przyszłym roku, także wpisują się w obchody. "Chodzi o przeżywanie stulecia niepodległości z myślą o tym, że dzisiaj budujemy nowoczesną, suwerenną Polskę na kolejne stulecia" - powiedział Kolarski.

Już 1 stycznia warszawiacy oraz osoby odwiedzające stolicę będą mogli podziwiać specjalną iluminację Pałacu Prezydenckiego oraz Belwederu, która przypomni o tym, że zaczyna się rok jubileuszu stulecia niepodległości - poinformował Kolarski.

Również w styczniu prezydent Andrzej Duda zainauguruje akcję, której celem będzie włączenie środowisk sportowych w obchody. Jak mówił Kolarski, każdy ze związków reprezentujących poszczególne dyscypliny sportowe otrzyma Puchar Prezydenta RP, specjalnie przygotowany w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Zawodnicy poszczególnych dyscyplin będą przez cały jubileuszowy rok walczyć o prezydencki puchar. Jak mówił Kolarski, zasady rozgrywek i to, w jaki sposób puchar zostanie przyznany, ustalą władze poszczególnych związków sportowych. "To będzie taka honorowa kategoria rozgrywek, specjalnie na 2018 rok" - dodał.

Kolarski poinformował, że 8 stycznia Muzeum Narodowe w Warszawie ogłosi cykl trzech wystaw objętych honorowym patronatem prezydenta RP, dotyczących odzyskania niepodległości. Cykl będzie zatytułowany "3 Niepodległa". Będzie się on składał z wystaw: "Paderewski" (17 lutego - 20 maja 2018 r.), "Józef Brandt 1841-1915" (22 czerwca - 30 września 2018 r.) oraz "Niepodległa - 1918" (26 października 2018 - 27 stycznia 2019 r.).

Z kolei 29 stycznia w Pałacu Prezydenckim odbędzie się wernisaż nowej ekspozycji pałacowej, przygotowanej specjalnie na rok 2018 zatytułowanej "Pejzaż polski". Wystawa została przygotowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. "Dzięki tej ekspozycji wszyscy, którzy będą gościli w Pałacu Prezydenckim, będą mogli podziwiać wybitne dzieła polskich malarzy" - powiedział Kolarski.

Jak mówił, w jednej z sal Pałacu Prezydenckiego zostanie też przygotowana wystawa archiwalnych fotografii legionowych znajdujących się w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. W zbiorach MHF w Krakowie znajduje się ponad sto fotografii o tematyce wojskowej wykonanych przez jednego z legionistów Piłsudskiego prof. Jana Włodka (1885-1940).

Również w styczniu w Pałacu Prezydenckim - mówił Kolarski odbędzie się spotkanie przedstawicieli różnych Kościołów, związków wyznaniowym i mniejszości etnicznych. "To tradycyjne noworoczne spotkanie, które tym razem z racji obchodów stulecia odzyskania niepodległości będzie miało wyjątkowy charakter; będzie świadectwem istnienia +Rzeczypospolitej przyjaciół+" - powiedział Kolarski.

Z kolei w Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku w styczniu zostanie otwarta przez Andrzeja Dudę nowa ekspozycja przygotowana specjalnie na rok 2018 r., prezentująca ojców niepodległości wymienionych w grudniowym orędziu, która - podkreślił Kolarski - pokazuje wspólnotowy charakter jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości.

Kolarski przypomniał, że podczas grudniowego Zgromadzenia Narodowego została po raz pierwszy wyłożona specjalna księga pamiątkowa roku stulecia odzyskania niepodległości, do której mogą się wpisywać wszystkie osoby chcące wyrazić swoją radość z niepodległości.

Do tej pory, mówił, wpisali się do niej m.in. posłowie i senatorowie, uczestnicy Zgromadzenia Narodowego, a także harcerze, którzy przynieśli do Pałacu Prezydenckiego Betlejemskie Światło Pokoju, uczestnicy debaty kończącej rok stulecia Awangardy w Polsce.

Księga będzie m.in. towarzyszyła prezydentowi podczas podróży zagranicznych. Księga została zabrana do Kuwejtu, gdzie 21 grudnia prezydent odwiedził polskich żołnierzy pełniących tam misję. Zostanie też wyłożona 27 grudnia w Jarocinie podczas uroczystości w 99. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego.