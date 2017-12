Szopka w Asyżu: Jezus w żłobku z łusek po nabojach

- Ludzie pokoju, ludzie dialogu są zabijani torturowani, masakrowani, bo chcą zmienić niesprawiedliwy system społeczny - powiedział o. Enzo Fortunato.

Co roku asyscy zakonnicy przygotowują szopkę, która ma sprowokować do myślenia o potrzebie pokoju. W ub.r. do jej budowy użyto kamieni z bazyliki św. Benedykta w Nursji, zburzonej w serii trzęsień ziemi, w których zginęło około 300 osób. Rok wcześniej zrobiono ją z resztek łodzi, w której przez Morze Śródziemne przedostali się do Europy migranci i uchodźcy - w ciągu minionych pięciu lat ponad 14 tys. spośród nich próbę przeprawy przez morze przypłaciło życiem.

Pierwszą szopkę zbudował w 1223 r. św. Franciszek we włoskim mieście Greccio.