Jest akt oskarżenia przeciw Verhofstadtowi

Instytut Ordo Iuris żąda pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej Guya Verhofstadta, w związku z jego głośnymi słowami: „Na ulice Warszawy wyszło kilka tysięcy faszystów, neonazistów, białych suprematystów”.

Po przeprowadzeniu analiz dostępnych środków prawnych, prawnicy Ordo Iuris złożyli w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie prywatny akt oskarżenia o zniesławienie i znieważenie (art. 212 i 216 kk) dr. Bawera Aondo-Akaa słowami europosła Guya Verhofstadta. Jednocześnie, z uwagi na naruszenie regulaminu Parlamentu Europejskiego, w imieniu dra Aondo-Aka złożono także do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wniosek o pociągnięcia Guya Verhofstadta do odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym nałożenia nagany, utraty prawa do otrzymywania diety, czasowego zawieszenia uczestnictwa w całości lub w części prac Parlamentu lub przedłożenia Konferencji Przewodniczących wniosku o zawieszenie lub odwołanie posła z jednej lub więcej funkcji z wyboru sprawowanych w Parlamencie.

15 listopada 2017 r. przewodniczący grupy liberalnej Parlamentu UE żądał wszczęcia wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, przywołując nieprawdziwy i krzywdzący obraz Marszu Niepodległości słowami „Na ulice Warszawy wyszło kilka tysięcy faszystów, neonazistów, białych suprematystów. (...) Marsz ten miał miejsce 300 kilometrów od obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To nie powinno nigdy wydarzyć się w Europie.”

Reprezentowany przez prawników Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris dr Bawer Aondo-Akaa poczuł się znieważony tą wypowiedzią z uwagi na fakt, że brał udział w Marszu Niepodległości w Warszawie. Użycie wobec niego słów: faszysta, neonazista, a także biały suprematysta, narusza jego godność, przypisując jemu i innym uczestnikom Marszu cechy powszechnie uznawane za zniesławiające.

Dr Bawer Aondo-Akaa jest znanym działaczem społecznym i patriotycznym, zaangażowanym w obronę godności ludzkiej na każdym etapie rozwoju człowieka oraz w obronę praw osób niepełnosprawnych. Jest ambasadorem Konwencji praw osób z niepełnosprawnościami ONZ, organizatorem cyklicznego Kongresu Wartości Życia Osób Niepełnosprawnych.

Wypowiedź posła Guya Verhofstadta jest krzywdzącą wobec wszystkich uczestników Marszu Niepodległości, odbywającego się pod hasłem: „My chcemy Boga!”. Słowa polityka miały niewątpliwie charakter obelgi skierowanej pod adresem uczuć patriotycznych Polaków, były wyrazem uprzedzeń narodowych i religijnych oraz dyskryminacji ze względu na poglądy polityczne, ich celem było obrażenie narodu polskiego, a w szczególności wszystkich uczestników Marszu Niepodległości. Szokujące słowa europosła były całkowicie sprzeczne z wartościami, które leżą u podstaw zjednoczonej Europy, w tym z tolerancją, solidarnością i poszanowaniem godności każdego człowieka. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ta wypowiedź odbiła się szerokim echem zarówno w polskich, jak i zagranicznych mediach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, postępowanie posłów powinno opierać się na wartościach i zasadach określonych w podstawowych aktach Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w art. 21 ust. 1 wskazuje na zakaz wszelkiej dyskryminacji, w tym ze względu na pochodzenie etniczne lub społeczne, religię lub przekonania, poglądy polityczne. Naruszenie tych zasad uzasadnia pociągnięcie polityka do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

- W naszej ocenie wypowiedź pana Verhofstadta była zamierzoną i przygotowaną zniewagą wszystkich uczestników Marszu Niepodległości. Próby ukrycia się polityka za immunitetem nie mogą być tym razem skuteczne. Fakt posiadania immunitetu nie może powodować bezkarności w sytuacji oczywiście obraźliwych stwierdzeń pod adresem osób trzecich, a w tym przypadku z takimi właśnie mieliśmy do czynienia – mówi Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris adw. Bartosz Lewandowski.

Dr Bawer Aondo-Aka dopuszcza przyjęcie przeprosin Gyua Verhofstadta, skierowanych do wszystkich uczestników Marszu Niepodległości, połączonych ze wspólnym złożeniem wieńców pod Grobem Nieznanego Żołnierza – dodaje mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris i pełnomocnik dr. Bawera Aondo-Aka.

Pełnomocnikami dr Bawera Aondo-Aka są mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Bartosz Lewandowski oraz mec. Filip Wołoszczak.

