Jesteś z Warszawy i chcesz jechać na ŚDM w Panamie? Mamy dla Ciebie wiadomość

7 stycznia w warszawskim sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej spotkają się młodzi, którzy szykują się do udziału w ŚDM w Panamie, a także ci, którzy chcieliby poznać szczegóły tego wydarzenia i rozpocząć przygotowania do wyjazdu. Msza św. której będzie przewodniczył bp Rafał Markowski i spotkanie integracyjne będą też okazją do refleksji nad potrzebami polskiej młodzieży po Światowych Dniach Młodzieży.

- To jest wyjazd dla każdego, kto podejmie tę decyzję i zawierzy ją Panu Bogu. Bóg zatroszczy się o to, by pomóc spełnić to pragnienie - przekonuje ks. Tomasz Zaperty, duszpasterz młodzieży archidiecezji warszawskiej. Przypomina też, że oczekuje na jak najszybsze zgłoszenia zarówno pojedynczych osób jak i grup, planujących udział w ŚDM w Panamie. Jest po podyktowane zarówno względami formalnymi, gdyż rejestracja uczestników ŚDM w Panamie będzie się odbywała wspólnie w ramach tzw. "makrogrupy" archidiecezji warszawskiej, a także chęcią integracji i podjęcia wspólnych duchowych przygotowań do tej pielgrzymki.

Spotkanie inaugurujące ostatni rok przygotowań do ŚDM odbędzie się 7 stycznia w stołecznym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 15.00 będzie przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski.

Wydarzenia Centralne 34. ŚDM Panama odbędą się w dniach 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Poprzedzą je Dni w Diecezjach, które odbędą się od 17 do 21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki i Nikaragui.