Trump poprosił o modlitwę podczas spotkania swojego gabinetu

Trump zwrócił się także do prasy, że jeśli tylko chcą mogą włączyć się w modlitwę. Pół-żartem, pół-serio stwierdził, że dziennikarze potrzebują tej modlitwy bardziej niż on. - Porządna modlitwa i może wreszcie będą szczerzy, czy to możliwe, Ben? - zwrócił się do sekretarza ds. urbanizacji Carsona, a następnie poprosił go o poprowadzenie modlitwy.

- Drogi Ojcze w Niebie dziękujemy Ci za możliwości i wolność, którymi obdarzyłeś nasz kraj - zaczął Ben Carson - Dziękujemy za prezydenta i członków gabinetu, którzy są odważni, którzy nie boją się przeciwności i chcą zapewnić lepszą przyszłość - modlił się.

Podziękował także za partyjną jedność i poparcie dla podatku, który może pomóc rozszerzyć gospodarkę i walkę z długiem. Carson wyraził także nadzieję, że jedność przeniesie się na cały naród, poza linię partyjną, że ludzie rozpoznają, że naród jest warty ocalenia. Podkreślił, że podzielone narody nie przetrwają.

- W tym czasie niezgody, nieufności i nieuczciwości prosimy Cię o ducha wdzięczności, współczucia i zdrowego rozsądku. I daj nam mądrość, by móc kierować tym wielkim narodem w przyszłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen - zakończył modlitwę Carson.

