Jezus powiedział do swoich Apostołów:



„Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.



Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony’.

Prześladowanie uczniów Chrystusa nie powinno nas dziwić. Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą – mówił Jezus do swoich. Jego słowa okazały się prawdziwe w czasach Kościoła pierwotnego, podobnie bywa i dziś. Krzepiąco brzmi więc zapewnienie: „nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie (…) nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was”. Krew wyznawców Jezusa nie jest dziś przelewana w miejscu, gdzie żyjemy. Bądźmy jednak gotowi, by zdać sprawę z nadziei, która jest w nas, by świadczyć o naszej przynależności do Chrystusa nie tylko słowem, ale i stylem życia. Warto także podejmować otwartą, mądrą i cierpliwą apologię wobec prądów myślowych i kulturowych nieprzyjaznych Ewangelii. Również do tych przestrzeni chrześcijańskiego życia odnosi się obietnica Jezusa: „kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.