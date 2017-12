Komu, jak nie Jemu, oddać chwałę?

To akt ludzkiej wolnej woli miał zadecydować o tym, czy Syn Dziewicy z Nazaretu zostanie przyjęty jako Ten Oczekiwany, czy zostanie odrzucony.

Gorliwy faryzeusz Szaweł z Tarsu, znany potem jako Paweł, był jednym z tych, którzy najpierw walczyli z tym orędziem, odrzucali je. Ale potem – cudownie oświecony – przylgnął aktem wolnej decyzji do tej prawdy i stał się jej apostołem na terenie połowy ówczesnego Imperium Rzymskiego. Gdy po niemal 30 latach pracy ewangelizacyjnej miał zjawić się w Rzymie, stolicy ówczesnego świata, i stanąć wobec chrześcijańskiej wspólnoty Wiecznego Miasta, wysłał najpierw list. Chciał się przedstawić i opowiedzieć o tym, co stanowiło treść jego pracy ewangelizacyjnej. Pisząc ten list, jedynie przeczuwał, że stanie w stolicy imperium jako rzymski więzień. List do Rzymian zawiera syntezę Pawłowego nauczania i na starożytnym Bliskim Wschodzie, i w Grecji. Znajdują się w nim zarówno starotestamentowe argumenty o oczekiwanym Mesjaszu, jak i analizy pokazujące, dlaczego nie tylko Izrael, ale cała ludzkość oczekuje Zbawiciela. Można tam znaleźć głębokie refleksje na temat położenia człowieka, który zmaga się ze swą grzesznością, wobec tęsknoty za świętością, i wielkie wizje przyszłych losów narodu wybranego w kontekście lgnięcia do orędzia o zbawczej roli Pana Jezusa narodów pogańskich.

Takie tło całego listu wybrzmiewa w jego zakończeniu: wielkim uwielbieniu Pana Boga za zbawcze dzieło, na którego końcu pojawia się Wcielenie. Przyjęcie tej prawdy rodzi poczucie wdzięczności i uwielbienia za wielkie dzieła Boże: „Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków!”.