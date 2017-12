Senator o zatrzymaniu przez CBA jego syna

Komuś przeszkadza, że pomagam ludziom; to atak na mnie i na fundację od 20 lat pomagającą ludziom niepełnosprawnym, to mój komentarz - powiedział PAP senator Stanisław Kogut po informacji o zatrzymaniu przez CBA jego syna. Zapowiedział, że będzie walczył o godność swoją, rodziny i fundacji.

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało we wtorek o zatrzymaniu pięciu osób w związku z własnym śledztwem w sprawie podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe i powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych. Wśród zatrzymanych jest wiceprezes zarządu małopolskiej fundacji Grzegorz K. - syn senatora PiS.

"To jest uderzenie we mnie, w senatora Koguta, nie kogo innego. Uderzenie w to, że tyle ludziom niepełnosprawnym się pomaga. Dla mnie to jest wstyd i hańba, nie będę tego komentował" - powiedział PAP senator Kogut.

Jak dodał: "Zleciłem, żeby wszystkie dokumenty przekazano, my mamy wszystko idealnie czyste".

"Jestem za tym, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, ale dość tego, żeby niszczyć uczciwych ludzi. Dla mnie to jest skandal. To jest atak na moją osobę. Jest to atak na to, że od 20 lat pomagam biednym ludziom. I od razu się nagłaśnia. Czy to nie można wezwać ludzi, żeby powiedzieli, o co chodzi, pokazali dokumenty, umowy, przelewy? My mamy wszystkie dokumenty w porządku, mamy doktorów prawa zatrudnionych, czy oni myślą, że do łapy ktoś bierze?" - mówił senator.

"Uderza się we mnie i w moją rodzinę. Najlepiej by było, jakbym nic nie robił i klakierował? Co są winne dzieci, co jest winna rodzina? Niech uderzą we mnie" - mówił senator. "Jak komuś zależy, żeby Kogut nie startował w polityce, niech powiedzą, nie będę startował" - dodał polityk.

Jak podkreślił, "będzie walczył o godność swoją, fundacji i swojej rodziny". "Mam czyste sumienie i udaną rodzinę. Mój syn to super uczciwy chłopak, duszą i sercem zaangażowany w fundację. To nie można chodzić i prosić? - można, każdy może prosić, z czego fundacja by żyła, gdyby nie można było prosić" - mówił polityk.

Senator Kogut prowadzi w Stróżach (woj. małopolskie) jako prezes zarządu Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Według danych ze strony, w ramach struktur fundacji działają m.in. Hospicjum im. Chrystusa Króla - stacjonarne i domowe; ośrodek rehabilitacyjny dla osób chorych na stwardnienie rozsiane; ośrodek sportowo-rehabilitacyjny; Warsztaty Terapii Zajęciowej; Zakład Aktywności Zawodowej; Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA powiedział we wtorek rano m.in., że do zatrzymań doprowadziły działania krakowskiej delegatury CBA prowadzone od roku w dwu wątkach korupcyjnego śledztwa. Dodał, że "sprawa dotyczy korzyści majątkowych łącznie na 1,17 mln zł". Poinformował, że czynności z zatrzymanymi trwają, przeszukiwane są też ich mieszkania i biura.