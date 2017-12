Ruszają pierwsze patrole policji wyposażone w kamery

"To jest dla mnie symbol modernizacji służb mundurowych. Jak państwo wiecie, od początku tego roku obowiązuje ustawa - Program modernizacji służb mundurowych. To są konkretne pieniądze - 9 mld 200 mln zł dla służb, nadzorowanych przez MSWiA w ciągu czterech lat, przeznaczonych na infrastukturę" - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej szef MSWiA.

Jak zaznaczył, po zakończeniu konferencji, na ulice Warszawy wyruszą pierwsze patrole wyposażone w kamery rejestrujące przebieg interwencji funkcjonariuszy.

Odnosząc się do zapewnienia bezpieczeństwa w okresie świątecznym, Błaszczak poinformował, że na ulicach polskich miast będzie w tym czasie o 30 proc. więcej patroli, a służbę pełnić 4 tys. policjantów na dobę. "Zwróciłem się do komendantów o to, żeby podkreślali, że oczekujemy od policjantów postawy pomocy wobec ludzi. Chodzi oto, żeby policjanci zareagowali zawsze wtedy, kiedy dzieje się coś złego" - zaapelował Błaszczak.