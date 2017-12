Prymas Polski: Boże Narodzenie szansą na wyciągnięcie ręki do zgody

„Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są zachętą i okazją do przebaczenia, pojednania i wyciągnięcia ręki do zgody w naszych rodzinach, wspólnotach, w naszym życiu publicznym. Bardzo na to liczymy” – mówił abp Wojciech Polak podczas spotkania opłatkowego z braćmi Towarzystwa św. Wojciecha.

Do Gniezna przyjechali członkowie bractwa z kół działających zarówno na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, jak i diecezji bydgoskiej. Życzenia w imieniu przybyłych złożył Henryk Dudek, prezes Towarzystwa św. Wojciecha regionu bydgoskiego. Jak mówił, święta Bożego Narodzenia to okazja do spojrzenia na to, co minęło, zastanowienia się, co trzeba w naszym życiu poprawić, zmienić i wyprostować.

„Przygotowanie na przyjście Boga domaga się prostowania dróg, niekiedy konkretnych robót drogowych” – przyznał w nawiązaniu do tej myśli abp Wojciech Polak i podkreślił, że chodzi zarówno o naszą drogę do Pana Boga, jak i do drugiego człowieka. „Święty Jan ujął to bardzo trafnie – nie możemy kochać kogoś, kogo się nie widzimy, nie kochając wpierw tego, którego widzimy” – tłumaczył Prymas.

Przyznał również, że święta Bożego Narodzenia, tak bardzo rodzinne i pełne pokoju, święta odsłaniające przed nami tajemnicę miłości Boga do człowieka, są po raz kolejny zachętą i okazją do przebaczenia, pojednania i wyciągnięcia ręki do zgody. Potrzeba tego w naszych rodzinach, wspólnotach, w naszym życiu publicznym.

„Bardzo na to liczymy” – mówił metropolita gnieźnieński, wyrażając nadzieję na pojednanie zwaśnionych stron i podjęcie zgodnej pracy na rzecz dobra wspólnego, we wzajemnym poszanowaniu, które – jak stwierdził – jest fundamentem i gwarantem owocnego działania.

Prymas podziękował też braciom za szerzenie kultu św. Wojciecha oraz ich aktywność na forum diecezjalnym i parafialnym. Parafia – mówił – musi mieć dziś oczy szerzej otwarte i skierowane nie tylko na tych, którzy są w jej centrum, ale nade wszystko na tych, którzy są na obrzeżach. Tych ludzi trzeba z troską szukać, do nich się kierować, im głosić Chrystusa i to nie akcyjnie, nie od święta, ale na co dzień, tam, gdzie ich spotykamy, gdzie ich mijamy, gdzie z nimi żyjemy.

Przedświąteczne spotkanie bractwa rozpoczęła modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. Bracia wysłuchali też Ewangelii o narodzeniu Jezusa, zaśpiewali kolędy, a później przełamali się opłatkiem. W spotkaniu wspólnie z nimi uczestniczył ich wieloletni duchowy opiekun i asystent kościelny ks. kan. Tomasz Głuszak.

Towarzystwo św. Wojciecha jest największym bractwem szerzącym kult św. Wojciecha w Polsce. Działa na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej. Abp Wojciech Polak, jeszcze przed otrzymaniem nominacji na biskupa, był jednym z asystentów kościelnych bractwa.