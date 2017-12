PolskiBus zastąpiony przez „busa niemieckiego”?

Według nieoficjalnych informacji portalu fly4free.pl, znany przewoźnik autobusowy ma zniknąć z polskiego rynku. Zastąpić ma go niemiecki FlixBus.

PolskiBus ma się wkrótce stać „wiodącym partnerem” FlixBusa. Ten niemiecki przewoźnik autobusowy jest potentatem na europejskim rynku autobusowym. Informacja o współpracy z nim byłaby dla firmy PolskiBus świętną reklamą, gdyby nie pogłoski, że czerwone autobusy z bocianem miałyby zniknąć z polskich dróg. Miałoby się to stać w pierwszej połowie przyszłego roku, a zastąpiłyby je zielone autobusy niemieckiego przewoźnika.

Jednak zanim ktoś się oburzy, że kolejna polskie przedsiębiorstwo zostało przejęte przez kapitał niemiecki, trzeba przypomnieć, że PolskiBus jest firmą z kapitałem… szkockim. Właścicielem firmy jest Sir Brian Suter, który zaczynając karierę jako konduktor, dorobił się milionów na biznesie autobusowym. Polski przewoźnik to tylko jedna z wielu jego firm, obsługujących pasażerów na kilku kontynentach.

PolskiBus wjechał z rozmachem na polskie drogi w 2011 r. Przewoźnik oferował nową formułę sprzedaży biletów first minute, czyli tym tańszych, im wcześniej kupionych. Niskimi cenami PolskiBus mógł konkurować nie tylko z autobusami PKS, ale i z kolejami PKP. Firma po niedługim czasie zaczęła oferować przewozy między wszystkimi ważniejszymi miastami Polski i podróże do kilku ważniejszych miast europejskich. Czerwony autobus z bocianem stał się rozpoznawalną marką na polskich drogach.

Pojawienie się Polskiego Busa spowodowało wysyp konkurencyjnych firm. Polacy mogą obecnie jeździć między miastami po naprawdę niskich cenach. Szkocki milioner zapoczątkował więc pewną rewolucję na polskich drogach. Trudno powiedzieć, czy jeśli ta marka zniknie, to jej pasażerowie przeniosą się hurtem do niemieckiego FlixBusa. Na pewno dzięki Polskiemu Busowi będą mieli wielu przewoźników do wyboru.