Putin wypowiedział się na temat katastrofy smoleńskiej

Prezydent Rosji zapewniał, że sprawa została to zbadane przez ekspertów polskich i rosyjskich. Putin wskazywał, że polski samolot leciał nie z Moskwy, lecz z Warszawy, co oznacza, że to tam należałoby szukać przyczyn i sprawców ewentualnych wybuchów.

Odpowiadając w na pytanie o katastrofę smoleńską prezydent Putin stwierdził też, że w Polsce istnieje "wewnętrzna walka polityczna" i apelował o "przewrócenie karty" w stosunkach rosyjsko-polskich.

Wypowiedź prezydenta Rosji skomentował wiceszef MSZ Bartosz Cichocki, który odpowiada w resorcie dyplomacji za sprawy wschodnie oraz politykę bezpieczeństwa. Stwierdził on, że działania Rosji nie sprzyjają ujawnieniu pełnej prawdy nt. katastrofy smoleńskiej i zmuszają do zastanowienia się nad rolą rosyjskich uczestników ówczesnych wydarzeń.