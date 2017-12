Komisja Europejska krytykuje Tuska. Za list w sprawie imigrantów

Do KE zwrócono się z pytaniem o ubiegłotygodniowy list Tuska do przywódców krajów członkowskich, w którym wskazuje on, że wprowadzenie automatycznego rozdzielania uchodźców okazało się nieskuteczne i podzieliło państwa członkowskie. Szef Rady zapowiada w nim, że zaproponuje "dalsze działania", jeśli do czerwca 2018 r. nie będzie rozwiązania w tej sprawie.

"Komisja Europejska stanowczo sprzeciwia się stwierdzeniu, że relokacja jako reakcja na kryzys okazała się nieskuteczna. (...) Jako instytucja bronimy prawa i decyzji podjętych przez Radę UE" - powiedział w środę rzecznik KE Margaritis Schinas. Dodał, że kwestia migracji w UE może zostać rozwiązana tylko i wyłącznie wtedy, gdy połączona zostanie odpowiedzialność z solidarnością.

Schinas podkreślił też, że Komisja nie zgadza się ze stwierdzeniem, że kwestia relokacji uchodźców spowodowała podziały w UE.