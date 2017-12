Imię człowieka jest święte, jest ikoną osoby. Domaga się szacunku ze względu na godność tego, kto je nosi. Bóg wzywa i powołuje każdego po imieniu. Ochrzczony otrzymuje w Kościele imię, które pozostaje z nim na zawsze. Ale jakie to powinno być imię? Katechizm przypomina: „Może to być imię świętego, którego życie było przykładną wiernością swemu Panu”. Imię może także „wyrażać tajemnicę lub cnotę chrześcijańską”. A „rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu”. Jeden z moich proboszczów zapraszał na katechezę przedchrzcielną rodziców, którzy spodziewają się potomstwa, i pragną po jego urodzeniu ochrzcić swoje dziecko. Wtedy jest bodaj lepszy moment na to, aby tę prawdę o imieniu przypomnieć.