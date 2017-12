Szlachetna Paczka pomogła w tym roku ponad 20 tys. rodzinom. Jakie środków zebrano?

W ramach tegorocznego finału akcji Szlachetna Paczka, który odbył się w miniony weekend, wolontariusze przekazali pomoc do ponad 20 tys. rodzin, a łączna wartość pomocy to prawie 54 mln zł. Akcja połączyła blisko milion Polaków: wolontariuszy, darczyńców oraz osoby potrzebujące.

Szlachetna Paczka: pomoc o wartości 54 mln zł dla ponad 20 tys. rodzin

12 minut temu Kraków poniedziałek, 11 grudnia 2017 15:12

- Wolontariusze przekazali pomoc do ponad 20 tys. potrzebujących rodzin, średnia wartość paczki dla jednej rodziny zadeklarowana przez darczyńców to 2689 zł, a łączna wartość pomocy przekazanej potrzebującym to prawie 54 mln zł, w ubiegłym roku wartość wyniosła ponad 47 mln – powiedziała KAI Paula Wolecka ze Stowarzyszenia Wiosna, podsumowując tegoroczną akcję.

- Tegoroczna Szlachetna Paczka zjednoczyła ponad 810 tys. osób, czyli darczyńców, wolontariuszy i obdarowanych. Jedną paczkę dla rodzin potrzebujących przygotowywało średnio 36 osób – dodała. Zdaniem organizatorów, akcja Szlachetna Paczka stała się już tradycją przedświąteczną Polaków.

Podczas "Weekendu cudów" paczki przygotowane przez darczyńców dla konkretnych rodzin trafiły do prawie siedmiuset magazynów w całej Polsce, a następnie zostały dostarczone potrzebującym przez wolontariuszy.

W pomoc co roku angażują się ludzie świata polityki i kultury. W tym roku wśród darczyńców znaleźli się m.in. Para Prezydencka. W pomoc włączyli się również piłkarze reprezentacji Polski, narodowa drużyna skoczków narciarskich oraz złoci medaliści olimpijscy, a także policjanci, strażacy, Wojsko Polskie, szkoły i uniwersytety.

Akcję Szlachetna Paczka organizuje od 2001 roku krakowskie stowarzyszenie Wiosna. W pierwszej edycji projektu grupa studentów z duszpasterstwa akademickiego w Krakowie kierowana przez ks. Jacka Stryczka obdarowała 30 ubogich rodzin. Obecnie jest już wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim. Projekt ten inspiruje społeczeństwo do pomocy potrzebującym. Akcja co roku łączy tysiące osób potrzebujących pomocy oraz darczyńców i wolontariuszy.