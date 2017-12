Młodzi czuwali w Toruniu przed ingresem bp. Śmigla

- Pragnę, abyście byli w Kościele, w waszych parafiach, świadkami Jezusa Chrystusa i żywego Kościoła – mówił do młodych bp Wiesław Śmigiel podczas spotkania w trakcie modlitewnego czuwania przed ingresem. Czuwanie młodzieży, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń diecezji toruńskiej odbyło się 9 grudnia w kościele akademickim pw. Ducha Świętego w Toruniu.

Bp Śmigiel wyraził wdzięczność wobec zebranych w świątyni na modlitwie w jego intencji, gdyż to właśnie modlitwa ofiarowywana przez ludzi jest tym, co daje mu moc i pomaga wyzbyć się lęku, który po ludzku pojawia się w przełomowych momentach życia.

Odpowiadając na pytania kierowane przez ks. A. Szymczyka, a przygotowane przez młodzież diecezji toruńskiej, bp Śmigiel podkreślił, że tym, co spowodowało jego przylgnięcie do Jezusa, było spotkanie dobrych księży. – Nie byli idealni, ale oddani parafii i ludziom, do których zostali posłani – mówił bp Śmigiel.

Biskup zwrócił uwagę, że to pokazuje, jak ważna jest rola osób duchownych w procesie odnajdywania powołania w życiu młodego człowieka i przypomniał, że w Ewangelii są najlepsze zalecenia do bycia dobrym pasterzem: głoszenie Słowa Bożego, piętnowanie grzechu, a nie człowieka oraz proklamowanie Królestwa Bożego.

Bp Śmigiel zauważył, że cały Kościół potrzebuje nowej ewangelizacji, gdyż współczesnemu człowiekowi, tkwiącemu często w schemacie tradycji, brakuje spotkania z żywym Jezusem. – Kiedyś znajdowaliśmy oparcie w rodzinach. Tam wiara była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj o to coraz trudniej, więc należy szukać takiego środowiska, w którym dokonywać się będzie przekaz żywej wiary. Taką możliwość dają wspólnoty, czy ruchy – podkreślał hierarcha. - Pragnę, abyście byli, byli w Kościele, w waszych parafiach, świadkami Jezusa Chrystusa i żywego Kościoła - zwrócił się bezpośrednio do młodzieży bp Śmigiel.

Poproszony o ojcowskie przestrogi dla wiernych, bp Śmigiel podkreślał, że przestrzega jedynie przed złym duchem, który jest nieustannie źródłem upadków i problemów człowieka. Sposobem radzenia z podszeptami Złego jest częste przystępowanie do spowiedzi, codzienny rachunek sumienia i codzienna modlitwa.

Wśród priorytetów posługi biskupiej w diecezji toruńskiej, bp Śmigiel wymienił duszpasterstwo i ewangelizację. – Chcę być blisko was, chcę być blisko diecezji, chcę z każdym rozmawiać – mówił hierarcha.

Na zakończenie rozmowy, przedstawiciele ruchów i wspólnot diecezji toruńskiej złożyli nowemu biskupowi życzenia imieninowe, a młodzież wręczyła prezent w postaci kotwicy symbolizującej Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej.

W dalszej części czuwania odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, a na zakończenie Msza św. w intencji bp. Śmigla. Eucharystię koncelebrowało kilkudziesięciu księży z diecezji. Czuwanie przygotowało Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej KOTWICA.