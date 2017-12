Nowy arcybiskup Paryża urodził się 23 marca 1951 r. w Wersalu. Po studiach medycznych przez 21 lat wykonywał zawód lekarza. W 1990 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji paryskiej i 24 czerwca 1995 roku, w wieku 44 lat przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Jean-Marie Lustigera. Następnie pracował duszpastersko. Od 2006 r. był wikariuszem generalnym archidiecezji paryskiej. 2 lutego 2013 r. Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji paryskiej, przydzielając stolicę tytularną Maxita. Sakrę biskupią przyjął 19 kwietnia 2013 roku z rąk kard. André Vingt-Trois. Niespełna rok później – 4 kwietnia 2014 Papież Franciszek mianował go ordynariuszem podparyskiej diecezji Nanterre. Posiada doktorat z medycyny, dyplom z etyki medycznej i bakalaureat kanoniczny w dziedzinie teologii. W obrębie Konferencji Episkopatu Francji jest członkiem Rady "Rodzina i Społeczeństwo" oraz grupy roboczej ds. bioetyki.

Zmiana nastąpiła też w Mieście Meksyk. Emerytowanego kard. Norberto Riverę Carrera zastąpił 67-letni kard. Carlos Aguiar, dotychczasowyo arcybiskup Tlalnepantla.