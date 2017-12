Terlecki: Z pewnością poznamy dzisiaj nazwisko nowego premiera

Terlecki pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy poznamy dzisiaj nazwisko nowego premiera, odparł: "Z pewnością". Dopytywany, czy zostanie nim prezes PiS Jarosław Kaczyński, wskazał, że to "okaże się dopiero koło południa".

Kancelaria Prezydenta poinformowała w czwartek rano, że z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy w czwartek ok. godz. 9.30 odbędzie się spotkanie, w którym będą uczestniczyć premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do władz PiS, spotkanie będzie dotyczyć m.in. rekonstrukcji rządu.

W czwartek po południu zbierze się Komitet Polityczny PiS; rozmowy będą dotyczył m.in. rekonstrukcji rządu. Po spotkaniu Komitetu Politycznego odbędzie się posiedzenie klubu PiS. Według rzeczniczki PiS Beaty Mazurek, nie jest tajemnicą, iż pojawiła się propozycja kandydatury na premiera Mateusz Morawieckiego, choć - jak dodała - decyzji jeszcze nie ma. W poniedziałek lider PiS Jarosław Kaczyński spotkał się m.in z szefami okręgów partii i szefami wojewódzkich zespołów samorządowych. Według informacji PAP rozmawiano m.in. o "spodziewanej w grudniu" rekonstrukcji rządu.

Premier w Radiu Maryja, pytana o rekonstrukcję rządu mówiła, że "zmiany są czymś naturalnym". Powiedziała, że podsumowanie po dwóch latach rządów zapowiadał szef PiS Jarosław Kaczyński w lipcu na kongresie w Przysusze. "Ten okres jest dość długi, przedłuża się. Mam nadzieję, że w tym tygodniu go zamkniemy, bo potrzebna jest stabilizacja" - dodała Beata Szydło.

Pytana, czy tematem czwartkowego posiedzenia Komitetu Politycznego PiS będzie rekonstrukcja rządu odpowiedziała, że będzie to jeden z tematów. "Dobrze, żebyśmy tę dyskusję jutro przeprowadzili, wyciągnęli wnioski i podjęli decyzję. Myślę, że też taka jest intencja pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Wierzę w jego roztropność, mądrość" - powiedziała Szydło. "Wierzę w to, że te decyzje, które podejmiemy będą prowadziły nas do kolejnych sukcesów w kolejnych latach" - dodała premier.

Dokonanie zmian w rządzie premier Beata Szydło zapowiedziała pod koniec października; nie podała, kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie. Jak wówczas mówiła, decyzje w tej sprawie omawia z prezesem PiS. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział później, że rekonstrukcja Rady Ministrów będzie miała charakter strukturalny.

Kaczyński mówił w połowie listopada, że rekonstrukcja rządu pewnie będzie troszkę odłożona w czasie, bo premier zaproponowała interesujące zmiany strukturalne. Według Kaczyńskiego, "ostateczne decyzje, co do personaliów" będą "podjęte w ciągu stosunkowo niedługiego czasu, ale pewnie dowiemy się o nich w grudniu".