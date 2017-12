Węgrzy pamiętają

Rada Miejska Budapesztu na wniosek nadburmistrza Istvána Tarlósa podjęła dzisiaj uchwałę o budowie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pomnik stanie w centrum miasta w przyszłym roku. Dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana, podobnie jak kształt monumentu. Inicjatorem budowy pomnika był Máté Kocsis, lider partii Fidesz w stolicy Węgier. Idea otrzymała wsparcie ze strony najważniejszych polityków węgierskich. W trakcie dzisiejszej debaty podkreślano, że przyjaźń polsko-węgierska „przez stulecia ukazywała swoją szczególną siłę, jak w czasach pierwszych królewskich dynastii, a później króla Stefana Batorego, księcia Rakoczego, zrywu niepodległościowego Wiosny Ludów, tak w okresie strasznych wojen światowych, kiedy wzajemnie świadczyliśmy pomoc swoim uchodźcom”.

W uzasadnieniu podkreślono, że jedną z wybitnych postaci, która budowała te wyjątkowe stosunki „był Lech Kaczyński - były prezydent Polski, który zginął w tragicznej katastrofie w 2010 roku.”. Podkreślano, że bezdyskusyjna jest rola Lecha Kaczyńskiego w ustanowieniu demokratycznej Polski po upadku komunizmu. „Podobnie jak żywiona przez niego przyjaźń do Węgrów z powodu czego do dzisiaj pozostajemy jego dłużnikami”. W trakcie debaty przeciwko budowie pomnika opowiedzieli się jedynie radni postkomuniści. Paradoksalnie argumentowali to tym, że najpierw należałoby uhonorować postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednak w czasie głosowania nawet oni nie byli przeciwko postawieniu pomnika prezydentowi Kaczyńskiemu, jedynie wstrzymali się od głosu. Ich głosy sprawiły , że samorząd Budapesztu zaczął się poważnie zastanawiać, czy nie należy także uczcić pamięci marszałka Piłsudskiego.

Na Węgrzech pamiętają o przyjaźni, jaka łączyła Marszałka z rządzącym Węgrami w okresie międzywojennym regentem Miklósem Horthym. Piłsudski wielokrotnie podkreślał rolę Węgrów w Bitwie Warszawskiej. Kiedy latem 1920 r. bolszewicy zbliżali się pod Warszawę, właśnie dostawy amunicji i broni z Węgier pozwoliły armii polskiej uzupełnić zapasy i pobić wroga. W Budapeszcie postać Piłsudskiego upamiętniają obecnie dwie tablice: na jednej z ulic oraz w kościele polskim w dzielnicy Kőbánya. Marszałek jest tam wspominany, jako bohatera „który powstrzymał nawałę bolszewicką". Radni z budapeszteńskiego klubu Fidesz podziękowali postkomunistom za pomysł postawienia pomnika Piłsudskiemu. Być może więc za rok będziemy świętowali w Budapeszcie odsłonięcie dwóch pomników: Lecha Kaczyńskiego oraz Józefa Piłsudskiego.