Prezydent USA Donald Trump ogłosi w środę decyzję o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela - poinformował we wtorek późnym wieczorem czasu lokalnego Biały Dom.

Trump poleci także Departamentowi Stanu USA rozpocząć przygotowania do przeniesienia amerykańskiej ambasady do Jerozolimy, co może jednak potrwać wiele lat.

Przed podjęciem decyzji o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela ostrzegali Donalda Trumpa przywódcy wielu państw, głównie arabskich.