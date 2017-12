Ile zarabiają górnicy?

Zarobki w górnictwie są już owiane legendą. Zapewne mają one źródła w czasach PRL, kiedy górnicy zarabiali sporo więcej niż przedstawiciele wielu innych zawodów. Jednak jak sytuacja wygląda współcześnie? Na to pytanie odpowiada nam GUS, który przedstawił dane od 2007. Od tego czasu zarobki brutto w górnictwie wzrosły z poziomu 4 882,95 zł, do poziomu 6 833,25 zł w roku 2016. Trzeba jednak pamiętać, że są to zarobki uśrednione, a płace na poszczególnych stanowiskach mogą się od siebie znacząco różnić.

Płaca górnika jest wciąż znacząco wyższa niż średnia płaca w Polsce. Trzeba pamiętać jednak, że wysokie zarobki w górnictwie związane są z ryzykiem zawodowym. W 2016 r. na 1000 pracujących w górnictwie, mieliśmy do czynienia z 15,31 osób poszkodowanych w wypadkach. Jak to wszystko wpływa na zatrudnienia w górnictwie? Od 2007 zmniejszyło się ono ze 181 tys. do 138 tys. Jednak większy niż zarobki czy ryzyko zawodowe wpływ na te liczby mogła mieć polityka państwa.

Czy w zarobkach i w liczbie zatrudnionych w sektorze górniczym może się coś jeszcze zmienić? Wszystko zależy od możliwości produkcyjnych kopalni. W latach 2008-2013 nie były one w stanie zaspokoić krajowego popytu i musieliśmy importować węgiel. Od 2013 r. Polska znowu staje się eksporterem węgla. Sytuacja w górnictwie, w tym zarobki, coraz bardziej zależą więc od popytu zagranicznego. Wbrew nadziejom ekologów, węgiel jeszcze długo powinien być ważnym surowcem energetycznym w Polsce i na świecie. Zarobki na kopalni wciąż więc będą więc relatywnie wysokie.

Infografika GUS