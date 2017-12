Maltańska policja zatrzymała osiem osób w związku z zabójstwem walczącej z korupcją dziennikarki

Poranna operacja policji, sił zbrojnych i wywiadu stanowi pierwszy przełom w śledztwie w sprawie morderstwa, które wywołało oburzenie w tym wyspiarskim kraju i poza jego granicami.

"Zatrzymano osiem osób, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia o udział w zabójstwie Daphne Caruany Galizii" - oświadczył premier. Jak wyjaśnił, policja ma 48 godzin, by ich przesłuchać i postanowić, czy przekazać ich wymiarowi sprawiedliwości.

Wszyscy zatrzymani są obywatelami Malty, niektórzy z nich byli wcześniej znani policji - powiedział Muscat.Przypomniał, że maltańscy śledczy korzystali m.in. z pomocy FBI i Europolu.

"Chciałbym podkreślić zaangażowanie państwa i moje osobiste zobowiązanie, by postawić przed sądem osoby, które mogły zlecić to przestępstwo lub go dokonać" - dodał.

53-letnia Caruana Galizia na popularnym blogu ujawniała najciemniejsze aspekty maltańskiej polityki, koncentrując się na przypadkach korupcji wśród miejscowych polityków i skandalach. Atakowała premiera Muscata, a ostatnio także szefa opozycji Adriana Delię. Pisała o maltańskich gangsterach i handlarzach narkotyków. Prowadziła też dochodzenie w sprawie Panama Papers, które obnażyło powiązania między wiodącymi politykami i spółkami-krzakami.

16 października samochód Caruany Galizii został wysadzony w powietrze w pobliżu jej domu w miejscowości Bidnija w północnej części Malty. Kobieta zginęła na miejscu.

"Gdziekolwiek spojrzysz, sami oszuści. Sytuacja jest beznadziejna" - napisała tuż przed śmiercią na blogu Running Commentary. Malta jest uważana za raj podatkowy w UE i przyciąga firmy oraz pieniądze spoza Europy.