Rzecznik prezydenta: W projektach ustaw o KRS i SN uwzględniono warunki brzegowe

Prezydent Andrzej Duda, wetując ustawy o SN i KRS, wytyczył warunki brzegowe; one znalazły się w uzgodnionych projektach ustaw, które trafiły do Sejmu, nie widzę więc powodu by mówić, że ktoś tu przegrał - powiedział rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński w tygodniku "Do Rzeczy".