Abp Jędraszewski odprawił Mszę św. rodzin adopcyjnych

W pierwszą niedzielę Adwentu abp Marek Jędraszewski odprawił Mszę św. dla rodzin adopcyjnych. – Oczekiwania i niepokoje oraz wyzwania, które stoją przed wami potrzebują otwarcia się na Boże natchnienia – mówił do zgromadzonych w bazylice oo. jezuitów metropolita krakowski.

Odnosząc się do odczytanej skargi Izajasza, który pyta Boga, czemu pozwolił błądzić Izrealitom z dala od siebie, arcybiskup wskazał, że mimo wszystko zawsze w narodzie wybranym była nadzieja, że przepaść między Bogiem i ludźmi zniknie. Jak dodał ta nadzieja wypełniła się wraz z przyjściem Jezusa.

– O dtąd dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego zaczął się szczególny czas. Z jednej strony wypełniła się zapowiedź przyjścia Mesjasza, który pojednał ludzi z Ojcem, a z drugiej strony ciągle czekamy na pełne zjednoczenie się z Chrystusem – powiedział.

Hierarcha dodał, że osoba Chrystusa wzbogaciła wierzących we wszystko, czego potrzeba im do oczekiwania na Jego ponowne przyjście, jednak w dalszym ciągu nie wiadomo czy osiągną oni życie wieczne.

– Stąd ten Adwent, kolejny w naszym życiu czas czuwania i otwierania się na Boże natchnienia, by jak najlepiej przygotować się do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Stąd ta postawa czuwania, która swymi horyzontami wybiega poza zbliżające się święta – mówił.

Jak ocenił w tej adwentowej postawie oczekiwania chodzi o coś więcej. – Chodzi o czuwanie odnośnie tego najbardziej decydującego momentu, jakim będzie spotkanie twarzą w twarz z Chrystusem, naszym Zbawicielem, a jednocześnie Sędzią – wyjaśnił, podając, że wzorem oczekiwania jest Maryja, która była otwarta na Boże działania i św. Józef, który pełen niepokoju u Boga szukał rozwiązania faktu, że jego oblubienica spodziewa się dziecka.

– Pan pociesza go w nocnym widzeniu. Anioł mówi mu, że to, co jest poczęte i rozwija się w łonie jego oblubienicy jest z woli Bożej i że on, Józef, ma czuwać nad Maryją i nad dzieciątkiem. Ma wziąć na siebie szczególne brzemię odpowiedzialności za to nowe, rodzące się życie – nie jego, gdy chodzi o naturalne poczęcie, ale Boże, za które on także ma być odpowiedzialny. I to przyjmuje – stwierdził.

Metropolita podkreślił, że taką właśnie postawę wykazują wszystkie rodziny adopcyjne, przybywające u progu Adwentu do jezuickiej bazyliki. – Gromadzicie się przy Chrystusowym ołtarzu, by raz jeszcze przeżyć swoje powołanie do bycia rodzicami adopcyjnymi, by przyjąć odpowiedzialność za dzieci, które już znalazły się na świecie, a które z różnych powodów nie mają swoich rodziców – wskazał.

– Czuwaliście i czuwacie czekając na chwilę, kiedy będzie można dowiedzieć się, że jest takie dziecko, taki chłopczyk czy dziewczynka, którzy czekają na waszą miłość, na waszą gotowość przyjęcia, na waszą, zapewne niełatwą, odpowiedzialność rodzicielską – kontynuował. Dopowiedział, że każda radość, troska czy też wyzwania związane z rolą rodzica adopcyjnego wymaga otwarcia na Boże natchnienia. Przypomniał przy tym słowa św. Pawła o tym, że wierzący już są wyposażeni przez Jezusa we wszystkie potrzebne im w życiu dary.

– Już w was świadectwo miłości Chrystusowej się utrwaliło i czeka na owoce. Już wam nie brakuje żadnego daru łaski. Już jesteście gotowi i wyposażeni we wszystko, aby czuwać i czekać - odpowiedzialnie i z nadzieją – podkreślił, zapewniając, że Chrystus będzie ich umacniał słowem oraz Eucharystią.

– Z taką nadzieją macie prawo patrzeć na siebie. I będąc świadomi tej nadziei proście wraz z nami podczas tej przenajświętszej Eucharystii o to, aby łaska nadziei nieustannie pogłębiała się w was każdego dnia. Wobec każdego zmagania i wysiłku, w oczekiwaniu w Adwencie na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa – zakończył abp Jędraszewski.

Odprawiona Eucharystia stanowiła część XII Małopolskiego Spotkania Rodzin Adopcyjnych. Wydarzenie było skierowane do wszystkich, którym bliska jest idea adopcji - w jego ramach przygotowano wykłady, zabawy integracyjne dla dzieci oraz koncert. Honorowy patronat nad spotkaniem objął abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski oraz Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego.