Przysięga żołnierzy z oddziału im. „Zapory”

170 ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło w niedzielę w Chełmie przysięgę wojskową. "To zobowiązanie na całe życie" - powiedział do żołnierzy wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk.

Na Placu Niepodległości w Chełmie przysięgę wojskową złożyło 170 żołnierzy z 24. batalionu lekkiej piechoty w Chełmie, będącego w strukturze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora".

Dworczyk podkreślił, że dzień przysięgi jest dla każdego żołnierza wyjątkowy, bo pamięta go przez całe życie. "To przede wszystkim jest zobowiązanie również na całe życie, zobowiązanie do służby"- powiedział. "W dniu dzisiejszym stajecie się, i o tym każdy z was powinien pamiętać, wizytówką sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Bądźcie dumni każdego dnia, kiedy zakładacie mundur Wojska Polskiego. Bądźcie dumni, ponieważ na tym mundurze spoczywa cała historia oręża polskiego" - mówił do żołnierzy Dworczyk.

Wiceminister dziękował wszystkim, którzy przyczyniają się do powstawania Wojsk Obrony Terytorialnej, a przede wszystkim rodzicom, którzy wychowali żołnierzy "w duchu patriotyzmu i zrozumienia potrzeby służby dla ojczyny".

Dworczyk odczytał też list od ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który podkreślił w nim, że "spełnienie marzeń o wojskowym mundurze to zaszczyt, honor i duma, ale to również wielka odpowiedzialność i wielkie zobowiązanie". "Jestem przekonany, że wszyscy rodacy, a w sposób szczególny mieszkańcy Chełma i ziemi chełmskiej, będą dumni z waszych osiągnięć i zaangażowania. Widząc żołnierzy obrony terytorialnej zawsze blisko i zawsze gotowych, docenią wasz żołnierski trud i oddanie ojczyzny"- napisał do żołnierzy Macierewicz.

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, rodziny żołnierzy, mieszkańcy Chełma. Żołnierze złożyli przysięgę na historyczny sztandar 9. Pułku Piechoty Legionów AK.

Lubelska Brygada liczy ponad 1,2 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i przeszło 200 żołnierzy zawodowych. W skład lubelskiej brygady OT wchodzić będzie pięć batalionów stacjonujących w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Dęblinie i Białej Podlaskiej. Trwa rekrutacja kolejnych ochotników. W 2020 r. brygada liczyć ma 4,5 tys. żołnierzy. Żołnierze OT uzbrajani są w polskie karabinki Beryl i pistolety P-83; na wyposażeniu jednostki są samochody ciężarowe, motocykle i quady.

Formowanie wojsk obrony terytorialnej rozpoczęło się w 2017 r. Dotychczas utworzone zostało dowództwo WOT oraz trzy brygady w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim. W tych jednostkach trwa już szkolenie żołnierzy.

"Trzeba powiedzieć, że województwa wschodnie są niezwykle patriotyczne, jest niezwykle duże zainteresowanie służbą w WOT wśród młodzieży i starszej i młodszej. Rzeczywiście 2. Lubelska Brygada to taki przykład sukcesu WOT" - powiedział Dworczyk dziennikarzom.

Przypomniał, że kolejne brygady WOT będą tworzone "systematycznie ze wschodu krocząc na zachód". "Musi się to odbywać w określonym porządku. Do 2019 r. będziemy mieli 17 brygad. Docelowo będzie w nich ok. 50 tys. żołnierzy i oficerów wojsk obrony terytorialnej" - dodał Dworczyk.

W szeregach WOT pełni służbę obecnie 7,2 tys. żołnierzy, w tym 1,2 tys. żołnierzy zawodowych oraz 6 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, czyli ochotników, którzy chcą łączyć swoje życie zawodowe ze służbą wojskową.

Formowane są też kolejne trzy brygady WOT - jedna na Warmii i Mazurach oraz dwie na Mazowszu. Pierwsze szkolenia ochotników zaplanowane są w tych jednostkach na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych - obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. WOT mają ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi, a ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą.