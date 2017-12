Napełnieni Duchem Święty w Adwencie

Jesteście napełnieni Duchem Świętym – pisze do wiernych biskup świdnicki Ignacy Dec.

„Jesteście napełnieni Duchem Świętym” – taki tytuł nosi list pasterski biskupa świdnickiego Ignacego Deca do wiernych diecezji świdnickiej zachęcając do dobrego i godnego przeżycia tegorocznego Adwentu. List został odczytany dziś we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej.

„Nowy program duszpasterski, który dziś podejmujemy, obejmuje dwa najbliższe lata i ma hasło: «Duch, który umacnia miłość». Będzie on skoncentrowany na drugim sakramencie inicjacji chrześcijańskiej, czyli na Sakramencie Bierzmowania. Jak łatwo się domyśleć będzie on skoncentrowany na Osobie i działaniu w nas i w Kościele Ducha Świętego. Hasłem pierwszego roku tego programu, w roku 2018, będą słowa: «Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym», zaś roku następnego: «W mocy Ducha Świętego»” – czytamy w liście pasterskim bp Ignacego Deca.

„Warto zauważyć, że obecny program wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu duszpasterskiemu, jako że sakrament bierzmowania znajduje się obecnie w niemałym kryzysie, o czym świadczy spadająca liczba młodzieży prosząca o ten sakrament, jak również słaba świadomość darów w nim otrzymanych a także zobowiązań z niego wypływających. Może niepokoić także fakt, że niektórzy młodzi po jego przyjęciu rozstają się z Kościołem, a dokładniej z edukacją chrześcijańską, z regularnym spełnianiem praktyk religijnych: przestają się codziennie modlić, uczęszczać na niedzielną Mszę św. i regularnie przystępować do sakramentu pojednania i pokuty. Dla części młodzieży motywem przyjęcia tego sakramentu staje się obawa, że mogą być potem kłopoty przy zawieraniu sakramentu małżeństwa i z pełnieniem funkcji rodziców chrzestnych czy też świadków przy bierzmowaniu” – pisze w liście bp Dec, zwracając uwagę, że: „Wielu księży pyta, co zrobić, aby bierzmowanie nie było uroczystym pożegnaniem się z Kościołem, lecz szczególnym bodźcem do zaangażowania się w apostolstwo świeckich i w dojrzałe, odważne świadczenie o Chrystusie”.

Zdaniem hierarchy, głównym celem rozpoczynającego się programu duszpasterskiego, będzie przybliżenie młodzieży i dorosłym Osoby Ducha Świętego oraz pomoc osobom bierzmowanym wejść głębiej w rzeczywistość Bożą i wyzwolić w nich energię do podjęcia świadczenia o Chrystusie, na wzór Apostołów, obdarzonych darami Ducha Świętego w Wieczerniku.

„Postaramy się nie tylko pomóc młodzieży odkryć dary Ducha Świętego, uwydatnić ich potrzebę i rolę w codziennym życiu, ale także będzie to sposobność do rachunku sumienia dla dorosłych, już dawno wybierzmowanych, do zastanowienia się czy naprawdę żyjemy tak jak przystało na ludzi ochrzczonych i wybierzmowanych. Przecież Chrystus chce być obecny w dzisiejszym świecie w nas i przez nas, chce budować swoje królestwo w nas i przez nas” – podkreśla biskup świdnicki.

List pasterski kończą słowa zachęty do dobrego przygotowania się do Świąt Narodzenia Pańskiego oraz zaangażowania się w życie Kościoła, w życie wspólnot parafialnych i rodzinnych.