Co właściwie otrzymałem w moim życiu jako dar? Ostatecznie odpowiedź jest jedna. Jedynym darem otrzymanym za darmo jest miłość. Jako darmowy Boży dar pojawia się ona w życiu jako coś, co nie jest nam należne. Co więcej, przewyższa ona wszelkie prawo sprawiedliwości. Dar ten przekracza wszelką ludzką zasługę, a jego zasadą nie jest brak, ale zawsze nadmiar. Dar jest zawsze także zadaniem, dlatego pokazuje nam to, czego Bóg od nas oczekuje. A na pewno jednym z tych oczekiwań jest życie w prawdzie. Prawda o nas samych, prawda odkrywana w głębi sumienia jest nam dana jako dar. Prawda nigdy nie jest czymś, co tworzymy, lecz zawsze tym, czego szukamy albo – lepiej – co otrzymujemy.