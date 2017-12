On jednak nie minął, bo na skale był utwierdzony. Mt 7,25

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. i przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a on ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. i wielbiły Boga Izraela.

Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają, co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum?» Jezus zapytał ich: «ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem i parę rybek».

A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.

Buduję na piasku, a później się dziwię, że coś nie poszło tak, jak sobie wymyśliłem. Buduję na piasku lekceważące kontakty rodzinne (brak czasu na rozmowę z żoną, dziećmi, wspólną modlitwę). Widzę więc rozszczelnienie naszego małżeństwa. Buduję na piasku, zapominając o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św., co skutkuje anoreksją mojej wiary. Buduję na skale i mój dom trwa. Wieczorem i rano na kolanach przypominam sobie o Bogu. Buduję na skale i mój dom trwa, dedykując codzienność mojego życia Bogu. Buduję na skale i trwam, modląc się z całą rodziną. Potem mąż całuje żonę, a żona męża. Przepraszam. Wybaczam. Idziemy na kolację, do swych zadań lub do łóżka. Bóg i człowiek spotykają się razem. Teologia i psychologia tworzą jedność. Na dobre i złe. Trwamy.