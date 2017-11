Świeckim okiem

Czym jest biblijny talent, o którym mowa w Ewangelii? Można to rozpatrywać dwojako – jako kwotę 15-letniego (!) wynagrodzenia pracownika lub dar, łaskę otrzymaną od Boga. I mam tu na myśli zarówno dary duchowe, jak i materialne – naszą naturę i dane nam środki: zdrowie, inteligencję, szanse i mienie. Na podróż swojego życia zostaliśmy – każdy z nas, bez wyjątku – wyposażeni przez Stwórcę w przeróżne talenty. Wydawać by się mogło, że sąsiad/koleżanka/brat otrzymali więcej niż ja… Ale Pan Bóg w swej miłości i mądrości przyznał każdemu wedle „jego zdolności”. Zamiast użalać się nad sobą i narzekać, że mam za mało, warto udoskonalić to, co otrzymałem, i stać się najlepszą wersją samego siebie (czytaj: świętym). Nie czekać na sprzyjający „kurs waluty”, ale zacząć pracę zaraz! By na końcu swego ziemskiego podróżowania usłyszeć od Boga słowa: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Wejdź do radości twego Pana”.•