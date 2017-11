Świeckim okiem

Zapewniam was, że was nie znam Mt 25,12

Panny z przypowieści czekały na spotkanie z panem młodym. Odpowiednio przygotowane bez problemów znalazły się na weselu. Druga część nie została rozpoznana. Nie miały światła, dzięki któremu pan młody mógłby je rozpoznać pośród ciemności. A kiedy przed nami otworzą się bramy nieba, to czy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy gotowi? Czy nasze serca będą odpowiednio oświetlone, przygotowane i pełne Ducha Świętego? W dzisiejszych czasach mamy wiele możliwości, aby przygotować nasze serca na przyjście Jezusa. W Jego oczach nawet najmniejsze działania wykonane z miłością mają dużą wartość. Kiedy zrobisz komuś przykrość – pierwszy wyciągnij dłoń na zgodę. Kiedy ktoś będzie potrzebował twojej pomocy, nie odwracaj się – pomóż. A kiedy następnym razem na ulicy zobaczysz zmartwioną osobę – uśmiechnij się do niej! Musimy żyć na wzór Serca Jezusa, bo jeśli będziemy Jego prawdziwymi przyjaciółmi, to On rozpozna nas w każdych okolicznościach.•