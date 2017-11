Temat dzisiejszej liturgii słowa to mądrość. Taka, która daje nadzieję, radzi sobie ze śmiercią. Obraz modlących się nad grobami odsyła do słów św. Pawła: Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei (1 Tes 4,13). Mądrość i nadzieja… jak dwie siostry.