Tak byliśmy dumni z tego nowego gazoportu. Ale wystarczy większy wiatr i nasze konstrukcje walą się jak domki z kart. Tak bywa i w życiu. Jedna z najpiękniejszych modlitw o pokorę to dzisiejszy Psalm responsoryjny: „Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta me siły” (Ps 131,1).