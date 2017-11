Świeckim okiem

W ostatnim wersie dzisiejszego psalmu możemy dostrzec coś, co zapewne porusza każdego z nas. Psalmista mówi o zaufaniu Panu Bogu – złożeniu w Nim nadziei. Przesadnie stresujemy się pewnymi sprawami, układamy scenariusze rozmów, planujemy wielkie rzeczy, które nieraz nas przerastają. Któż nie stawia sobie pytań: co byłoby, gdybym zrobił inaczej? Co, gdybym tego nie powiedział? Widzę to także po sobie, bo zdarza mi się rozmyślać nad wieloma sprawami, na które przecież już i tak nie mam wpływu. A w Psalmie 131 możemy dziś usłyszeć: „złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki”. Zaufaj Bogu, On da ci wszystko, czego potrzebujesz! Nie musisz się zamartwiać i zadręczać. Przyjdź do Pana, mów Mu o wszystkim, co cię trapi, zaufaj, a dostaniesz odpowiedź na każde pytanie. Musimy być jak wspomniane w psalmie niemowlę, dziecko, które ufa swojemu Tacie i wierzy, że przy Nim nic mu się nie stanie.•