Modlitwa wyraża się czasem w geście ciała. Jak na tym zdjęciu. Jezus mówi: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,21). Ile dajemy Bogu z tego, co wydaje się nasze? Bóg nie chce nam niczego zabierać, ale chce, byśmy pamiętali, że nam wszystko dał.