Różaniec do Granic: w Europie, Japonii, Nowej Zelandii i na Bliskim Wschodzie

Różaniec do Granic zdobywa serca ludzi również poza granicami Polski. Do modlitwy przyłączą się wierni w kilkudziesięciu miejscach na świecie, m.in. w europejskich stolicach, w portugalskiej Fatimie, w sanktuarium maryjnym w Akicie w Japonii, w Nowej Zelandii, a nawet za kołem podbiegunowym. Modlitwa zostanie zorganizowana także w bazie wojskowej w Bagram w Afganistanie.

Poza metropoliami, takimi jak Paryż, Londyn, Dublin, czy Amsterdam, Różaniec do Granic dotrze też do krańców Europy. Wierni będą modlić się zarówno na południu w Neapolu, jak i w miejscowości Stamsund, która znajduje się w norweskim archipelagu Lofotów, za kołem podbiegunowym.

Do modlitwy przyłączą się także żołnierze stacjonujący w bazie lotniczej w Bagram w Afganistanie. Wspólny Różaniec rozpocznie się w kaplicy wojskowej o 16.30 lokalnego czasu. W modlitwie wezmą też udział wierni w Kazachstanie, w miejscowości Kustanaj. Różaniec odmawiany będzie również w tak odległych miejscach jak Auckland w Nowej Zelandii czy sanktuarium maryjne w Akicie na wyspie Honsiu w Japonii.

- W miarę upływu czasu dołączają do nas kolejne parafie z całego świata, które chcą duchowo łączyć się w modlitwie z uczestnikami wydarzenia Różaniec do Granic w Polsce. Obecnie mamy na naszej mapie ponad 70 takich miejsc na całym świecie, niektóre z nich są bardzo egzotyczne, i ciągle zgłaszają się nowe – mówi Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dios Basta, organizator wydarzenia.

Do modlitwy różańcowej o nawrócenie, błogosławieństwo i pokój na świecie włączą się także wierni z innych krajów. W portugalskiej Fatimie grupa katolików z Anglii, Francji, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii oraz Filipin i Nowej Zelandii będzie modlić się na różańcu całą noc, łącząc się duchowo z uczestnikami modlitwy w Polsce.

Różaniec do Granic jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej o codzienne odmawianie Różańca, którą wyraziła 140 lat temu w Gietrzwałdzie i 40 lat później w Fatimie. W obydwu przypadkach jako ratunek dla świata Maryja wskazała pokutę i modlitwę różańcową.

Szczegóły i zapisy: www.rozaniecdogranic.pl