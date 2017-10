"Franciszku, napraw mój Kościół" - dziś wspomnienie świętego maksymalisty

Pewnego dnia w kościele św. Damazego usłyszał głos: „Franciszku, napraw mój Kościół”. Wezwanie zrozumiał dosłownie. Aby uzyskać potrzebne fundusze, wyniósł z domu kawał sukna. Ojciec zareagował na to wydziedziczeniem syna.



Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.





Franciszek wędrował z miasta do miasta i głosił pokutę. Wielu ludzi pragnęło naśladować jego sposób życia, co dało początek wielkiej rzeszy braci i sióstr Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, tzw. tercjarstwu, utworzonemu w 1211 r.To właśnie św. Franciszkowi zawdzięczamy powstanie jasełek, które po raz pierwszy przygotował na Boże Narodzenie 1223 r. w Greccio.14 września 1224 r. Chrystus objawił się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów - śladów Męki Pańskiej. W ten sposób Franciszek, na dwa lata przed swą śmiercią, został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem. Zmarł 3 października 1226 r., mając 45 lat. W dwa lata później uroczyście kanonizował go Grzegorz IX.W ikonografii św. Franciszek ukazywany jest w habicie franciszkańskim, czasem ze stygmatami. Bywa przedstawiany w otoczeniu ptaków. Jego atrybutami są: baranek, krucyfiks, księga i ryba w ręku.