Będziemy napełnieni Duchem Świętym

Opracowany przez Komisję Duszpasterską Konferencji Episkopatu Polski program zatytułowany jest „Duch, który umacnia miłość”.

Abp Skworc podkreślił, że jest to „fuzja teorii z praktyką”. Program został opisany w pięciu zeszytach zawierających założenia teoretyczne oraz konkretne propozycje nabożeństw i katechez. Realizacja rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu.

– Chcemy w tym roku, który jest przed nami, nawiązać więź z wszystkimi, którzy kiedykolwiek byli bierzmowani, aby sobie uświadomili, że są napełnieni Duchem Świętym i że otrzymali do Niego dary, z których powinni korzystać, przekładając je potem na konkretne działanie i postawy – powiedział abp Skworc. Jak dodał, plan nie powstał „przy zielonym biurku”, ale został opracowany na podstawie sygnałów od duszpasterzy pracujących z wiernymi.

Ks. Roman Chromy, sekretarz Komisji Duszpasterskiej zapowiedział z kolei, że opracowane materiały posłużą liderom ruchów i wspólnot kościelnych. Powstały także katechezy dla członków rad parafialnych, które wspierają proboszczów. Ks. Chromy zaznaczył, że rady te powinny być także miejscem formacji. Stwierdził ponadto, że program adresowany jest do wszystkich bierzmowanych, tzn. nie tylko do młodzieży, która niedawno przyjęła sakrament, ale i do bierzmowanych wiele lat wcześniej dorosłych.

– Czasem powtarzamy, że bierzmowanie to sakrament pożegnania z Kościołem. Do końca tak nie jest – powiedział ks. Chromy. – Są młodzi, którzy znajdują potem swoje miejsce w Kościele. Chcemy uświadomić młodym ludziom, że warto je znaleźć.

Abp Skworc wyraził nadzieję, że za 2 lata „będziemy mogli stwierdzić, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.