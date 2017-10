To nie żart: Sataniści chcą zmusić chrześcijan, by czcili szatana

Amerykańska organizacja satanistyczna chce zmusić chrześcijan do czczenia szatana. Mówiąc dokładniej: chcą zmusć chrześcijańskich cukierników do wypieku ciast "dla szatana".

Kontekstem tej sprawy jest spodziewane wkrótce wydanie precedensowego orzeczenia Sądu Najwyższego USA w sprawie cukiernika - chrześcijanina z Kolorado, który odmówił upieczenia ciasta na gejowskie wesele. Sataniści z organizacji Świątynia Szatana (TST) - którzy przyznają, że jest wśród nich sporo homoseksualistów - obawiają się, że sąd stanie po stronie chrześcijanina. Zwłaszcza teraz, po niedawnej nominacji Neila Gorsucha na sędziego Sądu Najwyższego.

- Ponieważ religia jest kategorią chronioną, piekarz może odmówić obsługi osobom LGBTQ , ale nie może odmówić jej ze względu na czyjąś religię. Skoro nie chcą piec ciast dla związków jednopłciowych, to niech je zrobią na cześć szatana - oświadczył współzałożyciel TST Lucien Greaves.

Można się więc spodziewać, że chrześcijańscy przedsiębiorcy z branży cukierniczej w USA będą mieli kolejnych klientów - prowokatorów, którzy będą chcieli zmusić ich do działania wbrew własnemu sumieniu.

Zwolennicy homolobby uważają, że prawo powinno zmusić chrześcijan do pieczenia ciast na gejowskie wesela. Co jednak, jeśli ktoś zadzwoni do gejowskiej cukierni i zamówi tort z napisem: "Małżeństwo homoseksualne jest złe"? Zobacz poniższy film:

Tolerancja - tylko dla gejów

ChnNewspl