Dziś dzień wielkiego człowieka, który żył Biblią

Urodził się ok. 345-ego r., prawdopodobnie na terenie dzisiejszej Chorwacji. Studiował w Rzymie pod kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki. Na życzenie rodziców udał się następnie do Trewiru, gdzie miał rozpocząć karierę urzędniczą, prawdopodobnie jednak podjął tam studia teologiczne. Z Galii powrócił do Włoch. Później wyjechał na Wschód, by w Jerozolimie pracować naukowo i poddać się rygorystycznemu życiu. Poprzez Azję Mniejszą wyruszył do Ziemi Świętej, ale wyczerpany trudami podróży zatrzymał się w Antiochii.