Nakaz aresztowania watykańskiego dyplomaty odwołanego z USA

Według policji w Windsor (prowincja Ontario) 50-letni duchowny Carlo C. miał przesłać materiały z pornografią dziecięcą do jednego z serwisów społecznościowych, odwiedzając miejsce kultu religijnego w tym mieście w dniach 24-27 grudnia ub.r.

AP przypomina, że Watykan odwołał C. z nuncjatury apostolskiej w USA, gdy - jak informowano w nocie watykańskiego biura prasowego - "21 sierpnia br. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych poinformował kanałami dyplomatycznymi o możliwym naruszeniu norm dotyczących materiałów z pornografią dziecięcą przez członka korpusu dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej akredytowanego w Waszyngtonie".

AP zwraca uwagę, że Watykan nie podał nazwiska C. (agencja ujawnia je obecnie), ani szczegółów dotyczących stawianych mu zarzutów.

Kanadyjska policja zarzuca C. posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Materiał dowodowy to m.in. dane uzyskane od dostawcy usług internetowych.

C. przebywa obecnie w Watykanie. Watykańskie biuro prasowe informowało po wydaleniu duchownego z USA, że promotor sprawiedliwości Trybunału Watykańskiego (odpowiednik prokuratora) wszczął śledztwo. Przypomniano wtedy, że przepisy w sprawie wstępnego postępowania nakazują otoczenie go tajemnicą. Informację o otoczeniu śledztwa ścisłą tajemnicą potwierdził następnie w rozmowie z dziennikarzami rzecznik Watykanu Greg Burke. Wyjaśnił, że dochodzenie dotyczy trzech artykułów watykańskiego kodeksu odnoszących się do posiadania materiałów z pornografią dziecięcą. Artykuły te zostały wprowadzone w 2013 roku i określane są jako "przestępstwa przeciwko dzieciom".