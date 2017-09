Warszawska prokuratura bada, czy naruszono nietykalność cielesną dwóch posłów PiS

"Prokuratura okręgowa wszczęła dochodzenia ws. naruszenia nietykalności cielesnej dwóch posłów. Miało do tego dojść w nocy z 18 na 19 lipca br." - poinformował w piątek PAP rzecznik prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński.

Jak dodał, z zawiadomień złożonych na początku sierpnia, wynika, że do zdarzenia z udziałem posła Leśniaka doszło na sali posiedzeń, z kolei poseł Janik miał zostać zaatakowany przed Sejmem, przez osoby biorące udział w manifestacji.

"Obaj posłowie zostali przesłuchani w charakterze świadków; złożyli zeznania, postępowanie jest na etapie gromadzenia materiału dowodowego; toczy się w sprawie" - dodał Łapczyński.

W nocy z 18 na 19 lipca w Sejmie odbyło się II czytanie projektu ustawy o SN. Debata była burzliwa. Przed Sejmem trwała manifestacja. Z zawiadomienia Leśniaka wynika, że jego nietykalność naruszył poseł Tomasz Lenz (PO); miał do niego podejść i uderzyć go ręką w plecy. Według posła PiS, do ataku "podżegała poseł Kinga Gajewska-Płochocka (PO)".

Zgodnie z art. 222 par. 1 Kodeksu karnego: "Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3."

Ustawa o SN została ostatecznie, podobnie jak nowelizacja ustawy o KRS, zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. We wtorek do marszałka Sejmu trafiły prezydenckie projekty o SN i KRS.