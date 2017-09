Watykan chce walczyć z fake news

Ojciec Święty postanowił, by temat 52 Dnia Środków Społecznego Przekazu w roku 2018 brzmiał: „« Prawda was wyzwoli » (J 8, 32). Fake news a dziennikarstwo pokoju” – podało Biur Prasowe Stolicy Apostolskiej. Tekst papieskiego orędzia z tej okazji publikowany jest tradycyjnie 24 stycznia, we wspomnienie liturgiczne św. Franciszka Salezego, patrona pisarzy. W Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu jest obchodzony w trzecią niedzielę września.