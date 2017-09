Od niedzieli Tydzień Modlitw za Uchodźców "Umrzeć z nadziei"

Jak podkreślili członkowie wspólnoty, uczestnicy ekumenicznych nabożeństw, które odbędą się w całej Polsce w dniach 1-8 października, będą się modlić także za wszystkich odbywających właśnie swoją podróż oraz tych, którzy już znaleźli schronienie w Europie.

Zaznaczyli, że w trakcie nabożeństw będą wymieniane imiona i krótkie historie uchodźców, którzy w ostatnich miesiącach zginęli podczas prób wydostania się z miejsc ogarniętych wojną. "Jesteśmy przekonani, że modlitwa może nam pomóc uczyć się współczucia, które prowadzi do miłosierdzia i staje się motorem wyborów i działań" - napisali członkowie Wspólnoty Sant'Egidio.

W komunikacie przesłanym PAP przypomnieli słowa papieża Franciszka o tym, że uchodźcy to "nie liczby, tylko osoby: to twarze, imiona, historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować". Zaznaczyli, że Tydzień Modlitw za Uchodźców to odpowiedź na prośbę papieża o modlitwę w intencji uchodźców i migrantów we wszystkich polskich parafiach, którą skierował do biskupów podczas ubiegłorocznego spotkania na Wawelu.

W tym roku nabożeństwa z cyklu "Umrzeć z nadziei" odbędą się przynajmniej w ośmiu miastach: Wrocławiu, Kielcach, Koszalinie, Warszawie, Chojnie, Gnieźnie, Poznaniu i Gdyni.

4 października o godz. 20.00 liturgii w warszawskiej archikatedrze św. Jana będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Tego samego dnia o godz. 19.00 w katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie modlitwę poprowadzi przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko. W Poznaniu nabożeństwo w kościele św. Wojciecha poprowadzi 8 października o godz. 16 przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Oprócz tego modlitwy odbędą się m.in. 2 października o godz. 19 w kościele ojców paulinów św. Mikołaja we Wrocławiu, 3 października o godz. 18.30 w kościele akademickim św. Jana Pawła II w Kielcach, 6 października o godz. 19.30 w parafii św. Trójcy w Gnieźnie i 8 października o godz. 19 w kościele św. Antoniego w Gdyni.

Jak informują organizatorzy, parafie i wspólnoty, które chciałyby zorganizować modlitwę w swoim mieście, mogą to zrobić, pisząc na adres www.santegidio.waw@gmail.com. W ten sposób można otrzymać scenariusz nabożeństwa i inne potrzebne materiały.

Wspólnota Sant'Egidio jest ruchem świeckich założonym w 1968 r. w Rzymie przez Andreę Ricardiego. Obecnie skupia ok. 60 tys. osób w 73 krajach. Jej członkowie starają się łączyć modlitwę i pomoc ubogim, działają też na rzecz pokoju i dialogu międzyreligijnego. W Warszawie wspólnota funkcjonuje od 2008 r. i liczy ok. 80 osób.