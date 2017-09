Ryanair chce mieć port przesiadkowy nad Wisłą

W grę wchodzi jeszcze Kraków bądź Wrocław. Z Modlina Ryanair obsługuje 42 trasy, Krakowa 56, z Wrocławia 29 - czytamy w piątkowej "Rzeczpospolitej"

Jak podkreśla dziennik do tej pory tanie linie wykonywały połączenia z punktu A do punktu B, a stworzenie trasy łączonej nie było łatwe. Teraz to się zmieni i nad ofertą takich połączeń pracuje m.in. Ryanair. W Polsce mieliby się przesiadać pasażerowie ze wschodniej części naszego regionu (z Ukrainy, a także Mołdawii, Gruzji, czy nawet Azerbejdżanu, gdzie Irlandczycy właśnie prowadzą rozmowy), podróżujący dalej na zachód Europy.

Jak podaje gazeta, Polska staje się potęgą gospodarczą. Dzięki położeniu może stać się lotniczym pomostem pomiędzy pomiędzy wschodem a zachodem - uważa Alexandre de Juniac , dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA).