YT zablokował anglojęzyczną wersję świetnego filmiku IPN pt. "Unconquered"

Powodem były "roszczenia dotyczące praw autorskich", zgłoszone przez użytkownika "Jan Kołowski".

Zablokowanie filmu oznaczało dużą stratę, bo 4-minutowy, efektowny klip podobał się za granicą. Jego narratorem był znakomity aktor Sean Bean. Film kończą słowa gen. Witolda Urbanowicza, dowódcy słynnego Dywizjonu 303: "Bo my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy". Przygotowali go wspólnie: IPN, studio kreatywne Fish Ladder i firma Juice.

IPNtv: Niezwyciężeni

IPNtvPL