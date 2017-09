Przed Pałacem Prezydenckim manifestowali przeciwnicy reformy sądownictwa

"Wszystkie światła na prezydenta" - pod tym hasłem pod Pałacem Prezydenckim odbywała się w piątek manifestacja ruchu "Akcja Demokracja". Zgromadzeni żądali, by prezydent Andrzej Duda wysłuchał ich głosów, zanim podejmie ostateczną decyzję co do kształtu projektów ustaw o SN i KRS.