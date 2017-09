Wiktor Orban spotka się w piątek w Warszawie z Jarosławem Kaczyńskim

"Wiążemy duże nadzieje z wizytą premiera Viktora Orbana w Warszawie. Nie ukrywamy, że obydwa kraje mają wspólne stanowiska w toczących się sprawach w Unii Europejskiej" - podkreśliła w czwartek Beata Szydło.

Jak zauważyła, to pierwsza za jej kadencji, oficjalna wizyta premiera Węgier w Polsce. "Do tej pory gościliśmy go przy okazji szczytów Grupy Wyszehradzkiej i innych wydarzeń, ale oficjalnie będzie to po raz pierwszy" - dodała.

Polska premier zapowiedziała, że z Viktorem Orbanem będzie rozmawiać o "relacjach bilateralnych i wspólnych projektach polsko-węgierskich". Jak dodała, chce także poruszyć tematy unijne. "Mam tu na myśli dwie kwestie - dyrektywę o pracownikach delegowanych oraz migrację" - podkreśliła. Innym tematem rozmów z premierem Węgier będą kwestie bezpieczeństwa.

Wizyta Viktora Orbana rozpocznie się w piątek o godz. 11.00 od oficjalnego powitania przez premier Szydło. Następnie planowane jest spotkanie szefów obu rządów, a także oficjalny obiad. O godz. 12.30 odbędzie się spotkanie z mediami obu premierów.

W piątek po południu, o godz. 13.30 szef węgierskiego rządu spotka się w Sejmie z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Planowane są także spotkania Orbana z marszałkami Sejmu Markiem Kuchcińskim oraz Senatu Stanisławem Karczewskim.