Przygotowania do ŚDM w Panamie nabierają tempa

Spotkanie z dziennikarzami odbyło się przy okazji odbywających się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski obrad duszpasterzy młodzieży z całego kraju. Bierze w nich udział ok. 80 osób, prócz duchownych, także przedstawiciele młodzieży.

Jednym z podejmowanych tematów - o czym poinformował bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP - jest ankieta przygotowująca do zaplanowanego na październik przyszłego roku w Rzymie synodu biskupów nt. młodzieży.

Zgodnie z prośbą Sekretariatu Synodu przygotowano polską wersję ankiety, która dostępna jest na stronie synod2018.pl. Młodzi, szczególnie w wieku 16-29 lat, zaproszeni są, by wzięli udział w tej ankiecie, która - jak mówił bp Solarczyk - dotyczy ich życia, zaangażowania w sprawy Kościoła, ale również podejmowania życiowych powołań. „Ankieta jest szczegółową formą zebrana informacji na temat młodego człowieka, jego warunków życia, reagowania na różne sytuacje, które wiążą się z wiarą w jego życiu” - powiedział przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP. Jak dotąd w Polsce ankietę wypełniło 2,5 tys. osób, a kolejne ponad 4 tys. jest w trakcie wypełniania. Ankieta dostępna będzie do końca października.

W czasie konferencji prasowej o aktualnym stanie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Panamie mówił ambasador Republiki Panamy w Polsce Enrique Zarak. Jak podkreślił, obok szczytu prezydentów krajów Ameryki Łacińskiej i poszerzenia Kanału Panamskiego, Światowe Dni Młodzieży należą do najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii tego kraju.

Ambasador poinformował, że trwa już peregrynacja symboli ŚDM, czyli krzyża oraz ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Obecnie wędrują one po Meksyku, ale dotrą do wszystkich krajów Ameryki Środkowej. „ŚDM w 2019 roku świętowane będą nie tylko w Panamie, ale również w pozostałych krajach regionu, w związku z tym zarówno Kościół na Kostaryce i w Nikaragui, będzie organizatorem wydarzeń poprzedzających spotkanie, czyli tzw. dni w diecezjach” - powiedział ambasador Zarak.

Mówiąc o wydarzeniach towarzyszących ŚDM ambasador poinformował, że podczas spotkania odbywał się będzie oczywiście festiwal młodych z programem kulturalnym, czynne będzie centrum powołaniowe, w którym przedstawiciele zakonów, bractw i zgromadzeń zakonnych, będą powiadali o swoim powołaniu. Nie zabraknie strefy pojednania, w której sprawowany będzie sakrament pojednania i pokuty.

Ambasador wyraził nadzieję, że do Panamy pojedzie ok. 5 tys. osób z Polski. W grupie tej będą najprawdopodobniej także polscy harcerze, którzy zadeklarowali gotowość, by podczas ŚDM służyć pomocą medyczną. Do Panamy pojechać może nawet 500 skautów z Polski. W tym celu ambasador zwrócił się do polskich władz, szczególnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o pomoc w organizacji tego wyjazdu. Wkrótce w Panamie otwarta zostanie także polska ambasada.

Wspomóc finansowo wyjazd polskiej młodzieży do Panamy może projekt Bilet dla Brata 2.0. To powtórzenie inicjatywy, dzięki której wielu młodych ze Wschodu mogło wziąć udział w spotkaniu w Krakowie. Tym razem Bilet dla Brata wspierał będzie polską młodzież, chcącą udać się na ŚDM w Panamie.

Ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM poinformował, że przygotowane zostały cegiełki, które pojawią się w parafiach na terenie całego kraju, dzięki czemu będzie można zebrać środki na wyjazd na ŚDM. Jedna z cegiełek to skarbonka, do której wrzucać można dowolne kwoty. Podczas konferencji prasowej ofiarę na wyjazd polskiej młodzieży złożył ambasador Republiki Panamy w Polsce Enrique Zarak.

Inną formą wsparcia jest zakup książki zatytułowanej „Misja Panama”. Jej autorem jest pracujący w tym kraju od 2013 roku ks. Józef Gwóźdź, werbista. „W publikacji kapłan dzieląc się swoim doświadczeniem pracy misyjnej stara się zarazić czytelnika swoją miłością do Panamy” - powiedział ks. Parafiniuk.

Sam autor, który przebywa w Panamie, ale dzięki połączeniu internetowemu mógł podzielić się swoim doświadczeniem pracy misyjnej powiedział, że książka prezentuje jego drogę powołania. „Chciałem napisać o tym, jak Pan Bóg pomaga człowiekowi, który decyduje się wypłynąć na głębię” - podkreślił ks. Gwóźdź. W publikacji znaleźć można sporo informacji o samej Panamie, jej historii, kulturze i wierze Panamczyków. Autor prezentuje też najważniejsze i najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić w tym kraju.

Zakończyła się już rekrutacja wolontariuszy długoterminowych z Polski, którzy będą pracować w Komitecie Organizacyjnym ŚDM Panama 2019. Zgłosiło się ponad 100 osób. Krajowe Biuro Organizacyjne wybierze 10, po czym panamski komitet zaprosi do rocznej współpracy trzy osoby. Jeśli chodzi o wolontariat krótkoterminowy (rejestracja rozpocznie się w styczniu przyszłego roku), to przewidywana jest rekrutacja ok. 200-300 osób z Polski.

Dla polskiej młodzieży, która będzie chciała uczestniczyć w tzw. dniach w diecezji, przygotowano 2,2 tys. miejsc w trzech lokalizacjach w Panamie: w prałaturze Bocas del Toro, diecezji Chitree oraz Colon-Kuna Yala.

Na czas przygotowań do spotkania w Panamie przygotowany został specjalny program formacyjny. Opatrzony został on nazwą „Oto ja!”, co stanowi nawiązanie do hasła ŚDM w 2019 roku: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Projekt obejmuje lata 2017-2019 a jego realizacja rozpocznie się wraz z tegoroczną I Niedzielą Adwentu.